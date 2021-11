Wildtiere totgefahren

Dossenheim. Weil eine Rotte Wildschweine Sonntagfrüh gegen 2 Uhr die A 5 zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Ladenburg überquert hat, ist es in Fahrtrichtung Darmstadt zu einem Unfall mit einem Fahrzeug gekommen. Personen wurden nicht verletzt. Die Tiere kamen bei dem Zusammenstoß mit dem Auto ums Leben. Die Autobahn war nach dem Unfall bis etwa 3.30 Uhr teilweise gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, waren drei Wildschweine in einen Pkw gelaufen. Der 36-Jährige fuhr mit seinem Kia auf dem rechten Fahrstreifen aus Dossenheim kommend in Richtung Darmstadt. Kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg überquerte die Rotte unvermittelt von rechts kommend die Fahrbahn. Der 36-Jährige konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Wildschweine verendeten noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Fahrer hielten direkt nach dem Unglück an, da sie Erste Hilfe leisten wollten.

Der Kia war so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei bargen die Wildschweine. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. red