Wildkräuterwanderung entlang am Heidelberger Neckarufer 

Heidelberg. Die Biologin Birgit Dörffel-Hemm lädt am Sonntag, 3. Juli, wieder zu einer Wildkräuterwanderung entlang des Neckarufers ein. Viele Kräuter sind gerade im Wachstum und können am Wegrand entdeckt werden. Darunter der Blutweiderich, Hopfen oder auch die Engelwurz. Expertin Dörffel-Hemm wird Fragen rund um die Kräuter beantworten. Treffpunkt ist um 11 Uhr in Heidelberg-Neuenheim in der Nähe der Uferstraße 68 an der Litfaßsäule. Eine vorherige Anmeldung zur Teilnahme ist nicht erforderlich. Die einstündige Wanderung kostet acht Euro pro Person.

