Wieder Spaziergang über Bergfriedhof

Heidelberg. Ab Dienstag, 12. April, startet wieder die Veranstaltungsreihe „Spaziergang über den Bergfriedhof“. Wie die Stadt Heidelberg am Dienstag mitteilte, werden in diesem Jahr insgesamt sechs Spaziergänge über den Bergfriedhof angeboten. Sie finden immer dienstags bei gutem Wetter statt. Teilnehmende lernten dabei ab 16 Uhr die wichtigsten Kapitel der Heidelberger Stadtgeschichte kennen und spazieren entlang schön bepflanzter Wege und Pfade am Berghang, hieß es weiter. Die Rundgänge sind kostenfrei und dauern rund eineinhalb bis zwei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich über das Buchungsportal „Natürlich Heidelberg“ unter www.natuerlich.heidelberg.de.

