Rhein-Neckar. Die dritte Welle hat auch in der Region an Volumen zugenommen: Mehr als 1000 Menschen sind aktuell positiv getestet und deshalb in Quarantäne. Diese Zahl der „aktiven Fälle“ lag vor den Lockerungen auf dem niedrigsten Stand bei 534 Fällen (10. März 2021). Das hat das Kreis-Gesundheitsamt mitgeteilt. Gleichzeitig gehen die Impfungen weiter. Knapp 115 000 Impfungen sind nach Mitteilung von Kreissprecher Ralph Adameit inzwischen in den Impfzentren verabreicht worden. Mehr als 2000 Kontaktpersonen sind (Stand Freitag) ermittelt worden. Am 22. März lag diese Zahl bei 490.

In 55 Prozent der Fälle, bei 474 der momentan 870 aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis, wurden Virus-Varianten gefunden. Rund 400 davon seien der Variante B.1.1.7 (sogenannte britische Variante) zuzuordnen. Andere Varianten haben bei den Neuinfektionen nur einen geringen Anteil. In Heidelberg gehen ebenfalls mehr als die Hälfte, nämlich 100 der 176 aktiven Fälle, auf eine Infektion mit einer Virusvariante zurück. Hier macht die Variante B.1.1.7 sogar 90 Prozent der Neuinfektionen aus (je Stand Freitag).

„Wir werden die aktuellen Kapazitäten in den Impfzentren so beibehalten und aller Voraussicht nach sogar noch weiter erhöhen können“, freut sich Doreen Kuss, Dezernentin für Ordnung und Gesundheit: 61 795 mal geimpft wurde im ZIZ in Patrick-Henry-Village, 19 283 (Weinheim) und 11 228 (Sinsheim) mal in den Kreisimpfzentren (KIZ). Die mobilen Teams impften 22 556 Mal. miro