Wie zufrieden sind Besucher mit ihrem Wald?

Rhein-Neckar. Einmal tief durchatmen bitte: Wer den Wald besucht, möchte sich entspannen, gute Luft in die Lungen strömen lassen und sich in gesunder Umgebung bewegen. In den Pandemie-Monaten haben viele Menschen aus der Metropolregion die grünen Oasen besonders schätzen gelernt. Mit der Online-Umfrage „Meine Waldzeit“ wollen die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) und ForstBW herausfinden, welche Ansprüche Bürgerinnen und Bürger an ihren Waldbesuch haben – und wo ein wenig „nachgeharkt“ werden könnte.

Befragung läuft bis 12. Juli

Wo fehlt eine Bank für die Rast? Wo liegt auffällig viel Müll? Wo kommt es zu Konflikten zwischen Radfahrenden und Spazierenden? Das sind Fragen, die mit der Untersuchung beantwortet werden sollen. „Der Wald rund um Ballungszentren ist ein wichtiger Erholungsort für Groß und Klein – das wird insbesondere während der Pandemie sehr deutlich“, erklärt Jasmin Breithut. Die Umweltwissenschaftlerin ist an der FVA verantwortlich für die Umfrage „Meine Waldzeit“, die das Freizeitverhalten im Wald untersucht.

Besucher des Hardtwalds und des Odenwalds im Großraum Heidelberg und Mannheim (Forstbezirk Odenwald) sind aufgerufen, ihre Lieblingsorte auf einer Karte einzuzeichnen und oft genutzte Routen zu markieren. Anmerkungen zu Sauberkeit, zum Zustand der Waldwege oder über Störung durch andere Waldbesuchende sind ebenfalls erbeten. Das Aufstellen von Infotafeln, neue Sitzbänke, verlegte Grillplätze oder die Anlage weiterer Waldwege könnten Ergebnisse der Umfrage sein, die anonym noch bis 12. Juli läuft (www.hardtwald.meinewaldzeit.de, www.odenwald.meinewald-zeit.de). miro