Wie kann Krebsrisiko gesenkt werden? Wie wird Krebs im Blut erkannt? Gibt es eine Impfung gegen Krebs? Und was passiert eigentlich genau in der Strahlentherapie? Diese und viele weitere Fragen rund um die Krankheit Krebs beantworten Experten des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in einem „Pop-Up-Science“-Angebot in der Heidelberger Innenstadt. Jeden Tag bis zum 26. Februar erhalten

...