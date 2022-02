„Ein Stadtteil der kurzen Wege“, nennt ein Sprecher der Stadt Heidelberg die Bahnstadt. Auch zum Möbelhaus ist es ab kommenden Donnerstag nicht mehr weit: Ein neuer XXXLutz eröffnet direkt neben dem Bauhaus in der Henkel-Teroson-Straße. Das Unternehmen hat mit einer Investition von 40 Millionen Euro in Heidelberg eine bisher einzigartige XXXL-Filiale erbaut - komplett in Passivbauweise und mit

