WhatsApp-Betrugsmasche: 82-jährige Frau aus Heidelberg um mehrere Tausend Euro betrogen

Heidelberg. Eine 82-jährige Frau aus Heidelberg ist am Montag Opfer der WhatsApp-Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilte, sei diese in den letzten Wochen trotz vieler öffentlicher Bekanntmachungen und Warnmeldungen immer noch weit verbreitet und führe häufig - aus Tätersicht - zum Erfolg. Kurz nach 9 Uhr erhielt die Frau eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich deren Tochter mit einer "neuen" Handynummer geschickt haben soll. Diese bat sie darum, Geld zu überweisen. Als Beweis, dass die Überweisung tatsächlich vorgenommen wurde, sollte die 82-Jährige zusätzlich die Überweisung fotografieren und per WhatsApp der vermeintlichen Tochter schicken. Die Seniorin folgte den Anweisungen der Betrüger, ohne misstrauisch zu werden.

Am Dienstag erhielt sie erneut eine Nachricht der vermeintlichen Tochter mit der gleichen Bitte. Die Frau überwies erneut Geld an die Betrüger. Erst als die wahre Tochter ihre Mutter am Mittwoch besuchte, flog der Schwindel auf. Mutter und Tochter informieren die Polizei. Nach der Kontaktaufnahme mit der Bank konnte zumindest eine Überweisung angehalten werden. Dennoch entstand ein Schaden von fast 8.000 Euro. Gegen die Betrüger wird nun ermittelt.