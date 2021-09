14 Uhr in der Heidelberger Südstadt: Die Chapel, in der Angehörige der US-Streitkräfte einst ihre Gottesdienste abhielten, ist zum ersten Mal zum Wahllokal umfunktioniert worden. Frisch saniert, wird die Kapelle gerade als Bürgerzentrum in Betrieb genommen. Aus allen Himmelsrichtungen strömen Heidelberger zu Fuß auf sie zu, meist haben sie einen Umschlag mit der Wahlbenachrichtigung in der

...