Wenn beim Rettungseinsatz eine Schlange wartet

Heidelberg. Bei so manchem Zoobesucher sorgten in der vergangenen Woche gleich mehrere Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Heidelberg, die vor dem Tiergarten parkten, für Verwirrung. Einen Brand gab es laut einer Mitteilung des Zoos aber nicht zu löschen – vielmehr fanden zwei „Einsätze der etwas anderen Art“ statt, bei denen die Feuerwehrleute ihren Mut unter Beweis stellen durften. Tierpfleger Julian Oosterveen hatte für die Einsatzkräfte Schulungen zum Thema Gefahrentiere vorbereitet.

Der Grund: Immer wieder treffen die Männer und Frauen der Berufsfeuerwehr Heidelberg bei ihrer Arbeit auf Tiere, die gerettet oder gesichert werden müssen. In manchen Fällen ist dies nicht unbedenklich, denn Gefahrentiere – wie Schlangen, Reptilien oder Spinnen – können durch Bisse oder Stiche schmerzhafte oder sogar lebensgefährliche Verletzungen verursachen. Um für solche Einsätze gerüstet zu sein, finden im Zoo Heidelberg regelmäßig spezielle Schulungen für die Heidelberger Feuerwehrleute statt.

Dem Tigerpython ganz nah

„Ich finde es wichtig, den Feuerwehrleuten in dem Workshop zu zeigen, wie sie mit diesen Tieren umgehen müssen. Schließlich kann das Erkennen der Tiere und der korrekte Umgang mit ihnen sowohl für die Feuerwehrleute als auch für die Tiere im Einsatzfall lebensrettend sein“, betont Oosterveen. Im Fokus stünden bei dem Workshop Tiere wie Schlangen, Spinnen oder Reptilien, die in vielen Wohnungen gerne als Haustiere gehalten werden.

Beim Workshop in der vergangenen Woche durfte das Team den beiden Tigerpythons auch ganz nahekommen. Nachdem Oosterveen am Tier erklärte, wie man beispielsweise die über vier Meter lange Schlange richtig greift, durften sich ein paar der Feuerwehrleute selbst von der Kraft der Würgeschlange überzeugen. Ein kleines bisschen Überwindung war bei dem einen oder anderen bestimmt nötig, zählt ein Kontakt dieser Art nicht zu den Routine-Arbeiten der Feuerwehrleute, berichtet der Tierpark. her

