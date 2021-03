Rhein-Neckar. „Die Bürger leben sicher im Rhein-Neckar-Kreis und dürfen sich auch sicher fühlen“, betont Landrat Stefan Dallinger. Gemeinsam mit dem Mannheimer Polizeipräsidenten Andreas Stenger hat er am Donnerstag die Kriminalstatistik für 2020 in einer digitalen Pressekonferenz vorgestellt.

Am Krähbuckel hatte es immer wieder Unfälle gegeben. © Renee Priebe

Die Zahl der Straftaten insgesamt ging deutlich zurück – und zwar nicht nur im Vergleich zum Vorjahr, sondern auch in den vergangenen fünf Jahren. 2016 wurden im Rhein-Neckar-Kreis noch 25 200 Straftaten notiert, 2019 waren es 24 175 und im vergangenen Jahr 23 597.

Weit mehr als jede zweite Tat wird aufgeklärt: Im Kreis liegt die Aufklärungsquote bei 61,8 Prozent (im Vorjahr 58,8 Prozent). In Heidelberg liegt sie mit 65,9 Prozent sogar noch höher.

„Dunkel erhellt“

Sorge bereitet indes der starke Anstieg von häuslicher Gewalt: Solche Straftaten nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 38,8 Prozentpunkte zu. Das sei nicht vorrangig ein „Corona-Phänomen“, weil die Situation belaste und die Menschen mehr daheim „eingesperrt“ waren. Vielmehr habe man in den vergangenen Jahren „Licht ins Dunkel“ gebracht. „Wir haben da sehr viel getan“, berichtet Stenger. Fälle, in denen früher familieninterne „Streitereien“ notiert wurden, würden nun konsequenter weiterverfolgt. Dabei seien auch die Behörden wie etwa die Jugendämter enger eingebunden worden. Dallinger berichtet etwa von zehn zusätzlichen Personalstellen im Kreis. Prävention und Hilfsangebote seien ausgebaut worden. So habe der Kreis nun eine Wohnung als Schutzraum angemietet, der die chronisch überlasteten Frauenhäuser entlasten soll.

Positiv fällt auch die Unfallbilanz aus. Kritische Punkte wie der Krähbuckel (B 45) zwischen Baiertal und Mauer – hier gab es einen Umbau – und die L 560 bei Neulußheim (zwei neue Ampelanlagen) seien angegangen worden. miro