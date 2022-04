Weniger Arbeitslose

Heidelberg. Auch im März ist die Arbeitslosigkeit im Agenturbezirk um 317 Personen auf 14 693 Personen gesunken. Wie die Agentur für Arbeit Heidelberg am Donnerstag mitteilte, liege damit die Arbeitslosenquote bei 3,8 Prozent und erreiche fast wieder das Niveau von vor der Corona-Krise. Im März 2020 lag die Arbeitslosenquote bei 3,7 Prozent und im März 21 bei 4,7.

Wie die Behörde weiter bekanntgab, wirkt sich die Ankunft der geflüchteten Menschen aus der Ukraine noch nicht auf die aktuellen Arbeitsmarktzahlen aus. „Prinzipiell dürfen die Geflüchteten aus der Ukraine nach der Registrierung bei der Ausländerbehörde arbeiten“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg. „Erst einmal sind wir aber humanitär gefordert. Die Menschen suchen Schutz in Deutschland, Arbeit spielt aktuell eher noch eine untergeordnete Rolle“, sagte er weiter. Unabhängig davon stehe die Agentur für Arbeit Heidelberg den geflüchteten Menschen, die Interesse an einer Arbeitsaufnahme haben, mit Rat und Tat zur Seite. Dafür wurde eine Hotline in ukrainischer und russischer Sprache eingerichtet, die unter der Nummer 0911/178 79 15 von Montag bis Freitag erreichbar ist. Auch auf der Internetseite wurde ein mehrsprachiges Informationsangebot eingerichtet.