Weitere zehn Zaubertische ausgeliefert

Rhein-Neckar. Die „Zaubertische“ sind mal ein Aquarium, mal eine Spielfläche, mal ein gedeckter Tisch von oben betrachtet: Tovertafeln ermöglichen Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ein spielerisches Eintauchen in viele Erlebniswelten. Die Dietmar Hopp Stiftung schenkt mit der Aktion „Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren“ in den nächsten Monaten insgesamt 100 Einrichtungen in der Region einen solchen Projektionstisch. Die Geräte haben einen Gesamtwert von rund 1,3 Millionen Euro. In der zweiten Vergaberunde werden nun zehn weitere Tische ausgeliefert. Sie gehen unter anderem nach Heidelberg, Ludwigshafen, Bürstadt, Mannheim und Sandhausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Tovertafel ergänzt unser Beschäftigungsangebot und ist bereits ein absolute Attraktion in unserer Einrichtung“, schwärmt Christiane Findeklee. Das von ihr geleitete Agaplesion Haus Kurpfalz in Heidelberg gehört zu den ersten Adressen, die im Dezember 2021 ein Gerät von der Hopp-Stiftung erhielten. Spielen fordert das Gehirn, so wird die Abwärtsspirale aus abnehmenden Fähigkeiten und Verlust von weiteren Möglichkeiten mit der digitalen Technik durchbrochen.

Bewerber aus gesamter Region

„Uns ist beim Auswahlprozess wichtig, dass Einrichtungen unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Standort gefördert werden. Bewerber in ganz unterschiedlicher Trägerschaft aus allen Ecken der Metropolregion sollen zum Zuge kommen“, betont Meike Leupold, stellvertretende Leiterin der Dietmar Hopp Stiftung. Dieses Mal gehen die Tovertafel-Pakete an zehn stationäre Senioreneinrichtungen. Aber auch Kliniken und Tageseinrichtungen haben sich beworben. Die jetzt ausgewählten Einrichtungen sind: Caritas Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth (Bürstadt), Hanna und Simeon Heim (Dossenheim), Caritas Altenzentrum St. Elisabeth (Germersheim), ASB Seniorenzentrum am Post Areal (Hardheim), Stadtresidenz Heidelberg, Haus Friesenheim (Ludwigshafen), Fritz-Esser-Haus (Mannheim), Katholisches Bürgerhospital (Mannheim), Domizil am Leimbach(Sandhausen) und das Caritas-Seniorenzentrum (St. Leon-Rot). miro

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2