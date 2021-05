Weitere Öffnungen in Heidelberg in Sicht

Thema des Tages Freibäder öffnen ab Samstag

Die Schwimmbad-Saison beginnt in Mannheim am kommenden Samstag. Dann macht das Carl-Benz-Bad wieder auf, die übrigen drei städtischen Freibäder folgen sechs Tage später an Fronleichnam (3. Juni). Das gab die Kommune am Dienstagabend bekannt. Rund 600 Menschen in Mannheim haben unterdessen in den vergangenen beiden Tagen die von der Stadt angebotene Aktion in der Alten Feuerwache genutzt – und sich dort mit AstraZeneca impfen lassen. Am ersten Morgen hatte es zunächst längere Wartezeiten gegeben, am Dienstag lief es flüssig, die überwiegend männlichen Impfwilligen konnten in der Regel nach knapp 30 Minuten die Alte Feuerwache wieder verlassen. In neun Wochen erhalten sie die zweite Impfung. Für Kundinnen und Kunden des Einzelhandels ist der Einkauf in Mannheim seit Dienstag etwas einfacher. Sie müssen sich zwar weiterhin vorab in den Geschäften anmelden (Click & Meet), dafür entfällt aber die Testpflicht. Allerdings hatte sich die aus der Corona-Verordnung ergebende Neuregelung noch nicht bei allen Kunden herumgesprochen, wie mehrere Einzelhändler auf Anfrage berichteten. sma/abo/cs

