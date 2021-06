Weiße Flotte legt wieder ab

Heidelberg. Die Ausflugsschiffe der „Weißen Flotte“ sind wieder auf Neckar und Rhein unterwegs: Nachdem sie monatelang wegen der Corona-Pandemie am Steg lagen, dürfen das Flaggschiff „Königin Silvia“, die „Europa“ und ihre Schwesterschiffe nun wieder Passagiere an Bord nehmen. Die beliebte Neckartal-Tour etwa startet dreimal am Vormittag und dreimal am Nachmittag, berichtet Geschäftsführer Karl Hofstätter.

Wer an Bord gehen möchte, benötigt nicht nur ein Ticket, sondern auch einen Impf- oder Genesenennachweis. Oder ein aktuelles negatives Covid-19-Testergebnis. Solch einen kostenlosen Bürgertest kann man auch an Bord machen: Die „Schloss Heidelberg“ ist, am Steg unterhalb der Stadthalle liegend, seit Wochen ein Testschiff, auf dem man sich nach kurzer Registrierung vorab einen Nasenabstrich machen lassen kann. Weil dieses Angebot so stark nachgefragt wird, haben die Hofstätters ein zweites Testzentrum eröffnet: Im Zelt direkt vor dem Eingang zum Kassenhaus werden ebenfalls Schnelltests angeboten.

Halbe Passagierzahl

Es ist ein großer Schritt auf dem Weg Richtung Normalität für die Betreiber der „Weißen Flotte“. Noch dürfen die Schiffe indes nur zur Hälfte belegt werden. Und die großen Touristengruppen fehlen ebenfalls noch: Bustouren, die die Stammkundschaft bringen, dürfen ebenfalls nur die Hälfte der Fahrgäste bringen – obwohl das meistens ältere Touristen sind, die schon durchgeimpft sind.