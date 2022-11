Mannheimer Morgen Plus-Artikel Genusskultur Weinmessen in Worms und Heidelberg

Zur 2. Weinmesse lädt das Montpellier-Haus von Freitag, 11. November, bis Sonntag, 13. November, ins Haus der Begegnung in Heidelberg ein. In Worms lockt am 5./6. November die „Weinmesse meets Genussmarkt“ ins Tagungszentrum.