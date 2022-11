Weinmesse im Haus der Begegnung in Heidelberg

Heidelberg. Zur 2. Weinmesse lädt das Montpellier-Haus in Zusammenarbeit mit der Metropolregion Montpellier Méditerranée von Freitag, 11. November, bis Sonntag, 13. November, ins Haus der Begegnung in Heidelberg ein. 13 Weingüter aus der Metropolregion Montpellier warten darauf, entdeckt zu werden, und bieten 60 Weine zum Verkosten an. Zudem gibt es südfranzösische Spezialitäten zu probieren. Die Messe öffnet freitags von 18 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 22.30 Uhr. Der Eintritt kostet inklusive Weinglas 12 Euro plus Vorverkaufsgebühr für ein Zeitfenster von zwei Stunden, Abendkasse 18 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1