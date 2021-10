Weindorf auf dem Karlsplatz und am Schloss eröffnet

Heidelberg. Herzlich willkommen zur gepflegten Einkehr unterm Zeltdach: Bis 17. Oktober lädt Heidelberg Marketing auf dem Karlsplatz (Bild) und auf dem Schlossgelände ins „Heidelberger Weindorf“ – jeweils von 11 bis 21 Uhr. Etwa 300 Personen haben an beiden Orten Platz. Eine Vorab-Reservierung sei nicht notwendig. Es gelten die üblichen Hygieneregeln. Die Weingläser können von einem Weindorf zum anderen mitgenommen, behalten oder gegen Pfand zurückgegeben werden. Ausgeschenkt werden die Rebenprodukte Heidelberger (Karlsplatz) oder regionaler Winzer (Schloss). Gelingt die Premiere, die OB Eckart Würzner (Mitte) mit Weinhoheit und weiteren Repräsentanten am Freitag eröffnete, soll das Weindorf künftig den „Heidelberger Herbst“ verlängern, der in diesem Jahr wegen Corona ausfällt. miro

