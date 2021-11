Wein soll Chorfenster finanzieren

Heidelberg. Eine Flasche Wein kaufen und nebenbei Chorfenster und Orgel der Heidelberger Providenzkirche mitfinanzieren: „Wir haben sehr gute Weinbauern in Heidelberg, da liegt es nahe, diese bei unserer Spendenaktion mit einzubeziehen“, sagte die Diplomdesignerin Gabi Dietz-Wölfer, die die Idee zu dem Projekt hatte, am Freitag. Zu kaufen gibt es einen Riesling-Kabinett und einen roten Regent mit einem eigens für die Kirche entworfenen Etikett. Eine Flasche kostet zehn Euro, drei davon sollen der Sanierung der Chorfenster sowie der Orgel in der Providenzkirche zugute kommen.

Das kooperierende Weingut Winter habe mit seinem Regent bereits im Jubiläumsjahr 2017 einen wertvollen Beitrag zu den von der evangelischen Kirche angebotenen „Reformationsweinen“ geleistet. „Wir sind dem Weingut Winter sehr dankbar für die Unterstützung“, sagte Altstadtpfarrer Mirko Diepen.

Orgel bereits finanziert

Der Wein kann nach den Gottesdiensten in Providenz und Heiliggeist oder auf Anfrage im Pfarramt der Altstadtgemeinde im Schmitthennerhaus, Heiliggeiststr. 17, erworben werden. Auch das Weinhaus Fehser in der Friedrich-Ebert-Anlage 26 hat den „Providenzwein“ im Sortiment.

Die rund 30 000 Euro für die Reinigung und Sanierung der Orgel seien dank vieler Spenden mittlerweile beisammen, für die drei Chorfenster werde noch gesammelt. „Also fleißig Wein verschenken - oder selbst trinken“, appellierte Diepen an die Menschen. Bei den Sanierungsarbeiten, die von 2018 bis 2020 in der Providenzkirche durchgeführt wurden, waren die Schäden an den Fenstern im Chorraum aufgefallen. Diesen setzt Feuchtigkeit durch Kondenswasser zu und ursprüngliche Bemalungen sind abgewaschen. epd

