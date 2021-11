Weihnachtsmarkt: Umleitungen der Buslinien in der Altstadt

Heidelberg. Wegen des Weihnachtsmarktes in der Heidelberger Altstadt hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) Umleitungen von Bussen ab Donnerstag, 18. November, angekündigt. Die Buslinien 30,31,32,M2 und M5 sind von den Umleitungen betroffen, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Grund für die Umleitungen ist, die stark frequentierten Plätze, auf denen die Buden stehen, zu entlasten. Die Haltestelle Universitätsplatz kann bis zum 23. Dezember 2021 nicht angefahren werden. Die Busse der betroffenen Linien fahren stattdessen die Haltestelle Peterskirche an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die rnv gibt die Umleitungen wie folgt an:

Linie 30

Bis Donnerstag, 23. Dezember, wird die Linie 30 in Fahrtrichtung MPI Astronomie ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt über die Haltestelle Herrenmühle zur Haltestelle Peterskirche umgeleitet. Damit verkehren die Busse dieser Linie in beiden Fahrtrichtungen durch den Schlossbergtunnel.



Linien 31, 32 und M2

Bis Donnerstag, 23. Dezember, werden die Buslinien 31, 32 sowie der Moonliner M2 ab der Haltestelle Stadthaus über die Haltestelle Marstallstraße, Alte Brücke, Neckarmünzplatz, Herrenmühle zur Haltestelle Peterskirche umgeleitet. Im Anschluss verkehren die Buslinien weiter auf dem regulären Linienweg.



Linie M5

Bis Donnerstag, 23. Dezember, werden die Nachtbusse des Moonliners M5 in Fahrtrichtung Neuenheimer Feld ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt über die Haltestelle Herrenmühle durch den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Peterskirche umgeleitet. Zusätzlich zur Haltestelle Universitätsplatz können die Haltestellen Alte Brücke und Marstallstraße nicht angefahren werden. Im Anschluss verkehrt die Buslinie weiter auf dem regulären Linienweg.