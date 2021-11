Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag - 2G-Regel gilt

Heidelberg. Es ist wieder soweit, der Heidelberger Weihnachtsmarkt in der Altstadt öffnet am Donnerstag seine Pforten. Aufgrund der Alarmstufe, die am Mittwoch in Baden-Württemberg in Kraft getreten ist, gilt die 2G-Regel. Um diese durchsetzen zu können, werden die einzelnen Plätze eingezäunt. Zutritt haben dann nur noch geimpfte und genesene Personen, die sich als solche ausweisen können. „Auch Schülerinnen und Schüler bis 17 Jahre haben mit ihren Schulausweisen Zutritt“, ergänzt Heidelbergs Sozialbürgermeisterin Stefanie Jansen. Diese erhielten jedoch nicht die von Heidelberg Marketing angekündigten Bändchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da auch der Genesenen-Status bis Ende des Marktes am 22. Dezember auslaufen kann, bekämen nur Geimpfte ein Bändchen. „Das erleichtert einen Platzwechsel“, erklärt Joe Schwarz, Eventmanager von Heidelberg Marketing. So müssten Geimpfte ihren Nachweis nicht bei jeder Zugangskontrolle zeigen. Ein weiterer Vorteil der Zugangskontrollen sei, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf den Plätzen aufhalten. „So können wir auch eine Überfüllung verhindern“, erklärt Würzner. Keine Kontrolle der 2G- oder 3G-Regel gibt es bei den Buden am Bismarkplatz und am Rathaus, fährt Schwarz fort. Die dort aufgebauten Buden seien nur für ein „To-go-Modell“ vorgesehen. Die Menschen sollen sich hier nicht aufhalten, weshalb auch keine Verweilmöglichkeiten eingerichtet seien. Das Aufhalten an diesen Orten werde deshalb regelmäßig von Mitarbeitenden des Weihnachtsmarktes kontrolliert und Personenansammlungen wenn nötig aufgelöst.