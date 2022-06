Weihnachten im Juni: Heidelberger "Dezernat 16" lockt mit Kunsthandwerk und mehr

Heidelberg. Während der Corona-Pandemie mussten die meisten Veranstaltungen ausfallen – auch der geplante Weihnachtsmarkt im „Dezernat 16“, dem Kreativwirtschaftszentrum in der alten Feuerwache am Heidelberger Czernyring. Doch die Künstler und Firmengründer lassen sich die Veranstaltung nicht nehmen und laden am Samstag, 25. Juni, von 12 bis 21 Uhr zu „Weihnachten im Juni“.

Die Kreativen öffnen dann laut Veranstalter ihre Ateliers und Büros, und „verwandeln das ,Dezernat 16’ mit viel Liebe zum Detail in einen Ort zum sommerlich-weihnachtlichen Verweilen“. Im April 2012 gab der Gemeinderat grünes Licht, seit 2013 arbeiten in der ehemaligen Feuerwache und Bereitschaftspolizei (Emil-Maier-Str. 16/18), rund 100 Unternehmen und Selbstständige auf insgesamt 3000 Quadratmetern Fläche bei günstigen Mieten.