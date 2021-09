Wegen Übermüdung: Autofahrer prallt gegen Verkehrsschild und wird verletzt

Heidelberg. Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Heidelberg gegen ein Verkehrsschild gefahren und ist dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer in der Lessingstraße in der Weststadt wegen Übermüdung auf die Gegenfahrbahn geraten. Daraufhin wollte er dem Gegenverkehr ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Durch den Aufprass wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst. Der Mann wurde anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blaulicht Autofahrer überfährt Verkehrsinsel 5 Bilder Mehr erfahren

Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.