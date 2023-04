Wegen SAS-Halbmarathon Umleitungen der rnv-Buslinien in Heidelberg am Samstag

Heidelberg. Da für den SAS-Halbmarathon in Heidelberg wechselnd Straßen gesperrt werden, müssen die Buslinien im Stadtgebiet umgeleitet werden. Ab Betriebsbeginn bis zum Veranstaltungsende um etwa 13.30 Uhr gelten folgende Umleitungen der betroffenen Linien 20, 31, 32, 33 und 34, heißt es von der rnv.

Linien 20 und 33

Fahrtrichtung S-Bahnhof Altstadt (Umleitung bis ca. 12:30 Uhr)

Die Busse der Linien 20 und 33 fahren während der Sperrung der Altstadt ab der Haltestelle Peterskirche durch den Schlossbergtunnel direkt zur Haltestelle S-Bahnhof Altstadt. Die Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz entfallen. Ab S-Bahnhof Altstadt verkehrt die Linie 33 regulär weiter in Richtung Ziegelhausen.

Fahrtrichtung Sportzentrum Nord bzw. Emmertsgrund (Umleitung bis ca. 11 Uhr)

Die Busse der Linien 20 und 33 fahren während der Sperrung des Schlossbergtunnels ab der Haltestelle S-Bahnhof Altstadt über die Haltestellen Alte Brücke, Marstallstraße, Stadthalle und St.-Vincentius-Krankenhaus zum Bismarckplatz. Von dort geht es weiter auf regulärem Linienweg.

Fahrtrichtung Sportzentrum Nord bzw. Emmertsgrund (Fahrtroute ab ca. 11 Uhr bis ca. 12:20 Uhr)

Die Busse der Linien 20 und 33 fahren während der Sperrung des Karlsplatzes ab der Haltestelle Herrenmühle durch den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Peterskirche. Ab dort weiter auf regulärem Linienweg in Richtung Sportzentrum Nord (Linie 20) bzw. Emmertsgrund (Linie 33).

Linie 33 von bzw. nach Ziegelhausen (Fahrtroute zwischen ca. 10 Uhr und 12 Uhr)

Die Busse der Linie 33 fahren während der Sperrung der Ziegelhäuser Brücke in Fahrtrichtung Ziegelhausen nur bis zur Haltestelle S-Bahnhof Altstadt. In der Gegenrichtung fahren die Busse ab dort durch den Schlossbergtunnel zur Haltestelle Peterskirche und von dort regulär weiter in Richtung Emmertsgrund.

Buslinie 31

(Fahrtroute bis ca. 10:45 Uhr)

Die Busse der Linie 31 fahren während der Sperrung des Universitätsplatzes und des Schlossbergtunnels eine Umleitung ab der Haltestelle Stadthalle über die Haltestellen Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz zur Herrenmühle. Ab dort auf gleichem Weg zurück zur Haltestelle Bismarckplatz und von dort regulär weiter Richtung Kirschnerstraße.

(Fahrtroute ab ca. 11 Uhr bis 12:45 Uhr)

Die Busse der Linie 31 fahren ab der Haltestelle Stadthalle eine Umleitung über die Haltestellen Marstallstraße, Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle zur Haltestelle Peterskirche und von dort auf regulärem Weg zur Kirschnerstraße.

(Fahrweg während der Sperrung Mönchhofstraße)

Die Busse der Linie 31 fahren in beiden Fahrtrichtungen eine Umleitung zwischen den Haltestellen Technologiepark und Bismarckplatz über Bunsengymnasium, Jahnstraße, Volkshochschule, Römerstraße und Altes Hallenbad.

Buslinie 32

(Fahrtroute ab ca. 11 Uhr bis 12:45 Uhr)

Die Busse der Linie 32 fahren ab der Haltestelle Stadthalle eine Umleitung über die Haltestellen Marstallstraße, Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle zur Haltestelle Peterskirche und von dort auf regulärem Weg zur Kopfklinik.

Buslinie 34

Die Busse der Linie 34 fahren während der Sperrung der Neuenheimer Landstraße eine Umleitung zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Neckarschule in beiden Richtungen über St.-Vincentius-Krankenhaus, Kongresshaus, Marstallstraße, Alte Brücke, Neckarmünzplatz (nur Richtung Heidebuckelweg), S-Bahnhof Altstadt, Rombachweg, Jägerhaus, Adler-Überfahrt, S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen, Kleingemünder Straße (nur Richtung Bismarckplatz), Kleingemünder Straße Ost (nur Richtung Heidebuckelweg) und Brahmsstraße (nur Richtung Heidebuckelweg) zur Haltestelle Neckarschule und weiter auf regulärem Linienweg zum Heidebuckelweg.

Während der Sperrung der Ziegelhäuser Brücke werden die Busse der Linie 34 zwischen den Haltestellen Bismarckplatz und Schriesheimer Hof großräumig über Brückenstraße, Hans-Thoma-Platz, Dossenheimer Landstraße, den Branichtunnel (Schriesheim) und die L 536 umgeleitet.

Shuttleverkehr zwischen HD Hauptbahnhof und Peterskirche

Zwischen 7:30 Uhr und 8:45 Uhr verkehrt ein Shuttlebus im 15-Minuten-Takt zwischen den Haltestellen HD Hauptbahnhof und Peterskirche über die Kurfürstenanlage.

Von 12:30 Uhr bis 14 Uhr verkehrt der Shuttlebus in umgekehrter Fahrtrichtung von der Haltestelle Peterskirche kommend über die Friedrich-Ebert-Anlage und Kurfürstenanlage zur Haltestelle HD Hauptbahnhof.