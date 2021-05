Wegen gesundheitlicher Beschwerden - Frau rammt Poller

Dossenheim. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in der Schwabenheimer Straße in Dossenheim gekommen, weil eine 38-jährige Mercedes-Fahrerin nach Angaben der Polizei wegen plötzlich auftretender gesundheitlicher Beschwerden die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte.

Die Frau kollidierte daraufhin mit ihrem Wagen in Fahrtrichtung B3 mit einem am Straßenrand befindlichen Poller. Die Frau blieb trotz kurzzeitigen Beschwerden unverletzt. Sowohl am Auto, als auch am Poller entstand

Sachschaden, der Mercedes musste abgeschleppt werden.