Wege ins Ausland

Viele Jugendliche und junge Erwachsene haben Fernweh. Sie wollen andere Länder und Kulturen erleben und etwas für ihre Sprachkenntnisse tun. Doch wie und wo geht das am besten? Welches Angebot passt, zum Beispiel als Schüler oder Abiturient? Orientierung bieten wollen die „Auf in die Welt“-Messen der gemeinnützigen Deutschen Stiftung Völkerverständigung. Am 26. März findet in Heidelberg die Messe für Baden, Hessen und Rheinland-Pfalz statt. Von 10 bis 16 Uhr gibt es im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg, Sofienstraße 12, Informationen zu Schüleraustausch, High School, Au Pair, Freiwilligendienste, Sprachreisen, Work and Travel und Stipendien. Die Messe umfasst eine Ausstellung mit Beratern der führenden Anbieter. Die Stiftung informiert und berät zu Stipendien und weiteren Finanzierungsmöglichkeiten. Der Eintritt ist frei. Für den Zutritt gelten die aktuellen Corona-Regeln. red/agö

