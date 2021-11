Weder Aufklärungskampagne noch winterliches „Feierbad“ auf den Weg gebracht

Bild und Ton weitgehend gut, Premiere geglückt: Fans der Heidelberger Kommunalpolitik können die Gemeinderatssitzungen nun live im Internet verfolgen. Bis zu 130 Zuschauer schalteten sich zeitweilig am Mittwochabend auf Youtube zu. Bisher noch ein Testlauf, soll das ab Dezember regelmäßig so geschaltet werden, versprach Stadtchef Eckart Würzner.

Das zwei Tage vor der Sitzung von der Verwaltung vorgeschlagene „Maßnahmenpaket Junges Heidelberg“ muss indes eine weitere Runde in Ausschüssen drehen. Ein von der SPD initiierter Antrag, dem sich unter anderem Bündnis 90/Grüne und Linke anschlossen, verwies das Thema zurück. Grünen-Fraktionschef Cofie-Nunoo kritisierte „die Art und Weise, wie Sie dieses für die Stadt so wichtige Thema behandeln.“ Ein Alkoholverkaufsverbot sei „kein Angebot für junge Menschen“, wies Björn Leuzinger die Vorschläge zurück. Ein „maximal fragwürdiges Vorgehen“ sah Sahra Mirow (Linke), weil weder Gemeinderat noch Jugendliche eingebunden worden sei. Mathias Kutsch (CDU) schlug vor, „lieber über Inhalte, als über Formalien zu diskutieren“, damit „noch in diesem Winter etwas passiert“ und wollte das winterliche „Feierbad“ auf den Weg gebracht wissen. Anke Schuster (SPD) betonte, dass trotz der Verweisung ein Angebot bis Januar auf den Weg gebracht werden könnte. Karl Breer (FDP) rechnete vor, dass ein Zelt für die Partylocation am Schwimmbad höchstens 250 000 Euro - nicht wie von der Verwaltung geschätzt 400 000 Euro - kosten würde.

Langen Applaus erhielt der nach 27 Jahren aus dem Gremium ausgeschiedene Stadtrat Wolfgang Lachenauer. 1993 hatte er seine eigene Wählerinitiative „Die Heidelberger“ gegründet. Bis 2019 war er deren Fraktionsvorsitzender. Mit fünf Sitzen seien „Die Heidelberger“ heute fest etabliert im Rat, würdigte Stadtchef Eckart Würzner: „Deine Position und Deine berufliche Erfahrung haben die Entwicklung der Stadt sehr aktiv mit begleitet und unterstützt.“ „Deine Wortbeiträge waren so etwas wie ein rotes Tuch für die ,rote Beate’“, erinnerte CDU-Fraktionschef Jan Gradel an den politischen Disput mit der früheren Verwaltungschefin Beate Weber-Schuerholz, gegen die Lachenauer kandidiert und knapp verloren hatte. Bei der folgenden OB-Wahl entschied eine bürgerliche Mehrheit, nicht ihn, sondern den heutigen Amtsinhaber Würzner zu unterstützen.

Lachenauer war sehr gerührt von der persönlichen Würdigungen: „Wir waren auch mal kräftig Konkurrenten, aber man muss verlieren können.“ Zu den Gemeinderäten gewandt sagte er: „Ich werde Sie vermissen - die, deren Meinung ich teile und die, deren Meinung ich nicht teile.“ Zeit gehöre zum Wertvollsten, was ein Mensch besitze „und für dieses Ehrenamt und diese Stadt habe ich sehr gerne viel Zeit investiert. Das muss nun aber ein Ende haben“, formulierte er sichtlich bewegt.

Matthias Fehser rückt für Lachenauer nach. Er vertritt die „Heidelberger“ seit 2014 im Bezirksbeirat Altstadt.