„Wechselseitige Wertschätzung der Generationen verlernt“

Heidelberg. Auch Alten- und Pflegeheime brauchen ein digitales Angebot, welches es den Bewohnern erlaubt, Kontakt zur Außenwelt zu halten, fordert Jürgen Bauer. Er ist Leiter des geriatrischen Zentrums am Universitätsklinikum Heidelberg und Mitglied im ärztlichen Pandemierat, den die Bundesärztekammer im Herbst ins Leben gerufen hat.

Herr Professor Bauer, mindestens 29 000 Menschen sind in Alten- und Pflegeheimen an Corona gestorben. Wer hat da versagt?

Mitglied im Pandemierat



Der Altersmediziner Jürgen Bauer ist Leiter des geriatrischen Zentrums am Universitätsklinikum Heidelberg sowie Ärztlicher Direktor des Agaplesion Bethanien Krankenhauses in Heidelberg. Von 2015 bis 2017 war Bauer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie.

Jürgen Bauer: Im Prinzip wir alle. Wir hätten den Sommer besser nutzen müssen, um auf das, was im Herbst kam, vorbereitet zu sein. Denn dass es eine zweite Welle geben würde, war absehbar.

Warum ist dann nichts passiert?

Bauer: Weil viele die Pandemie vergessen wollten. Das war menschlich durchaus verständlich, aber dennoch ein schwerer Fehler.

Hätten wir anders reagiert, wenn nicht Menschen in den Altenheimen gestorben wären, sondern Kinder in den Schulen?

Bauer: Ich glaube schon. Es gibt Unterschiede in der gesellschaftlichen Wertigkeit. Wenn sie als älterer Mensch funktionelle Einbußen aufweisen oder dement werden, sind sie nicht im Fokus der Gesellschaft. Sie sind nicht mit der gleichen Wertigkeit wie Kinder und Jugendliche versehen. Nach dem Motto: Die Alten haben ihr Leben ja schon gelebt. Das ist in mancher Hinsicht nachvollziehbar. Es darf aber nicht zu einer diskriminierenden Haltung gegenüber alten Menschen kommen.

Jeder will natürlich lieber jung sein…

Bauer: Durchaus, aber ich würde mich dennoch freuen, wenn man mit etwas mehr Liebe und Differenziertheit aufs Alter blicken und nicht nur dessen negativen Seiten sehen würde. Das sollte unsere Gesellschaft wieder lernen, diese wechselseitige Wertschätzung der Generationen, das Interesse am Leben des anderen, mehr Hinschauen und mehr Bereitschaft, Menschen mit Einbußen nicht zu marginalisieren.

Kein Pflegeheim ohne Pflegekräfte – was muss passieren, damit der Beruf attraktiv bleibt?

Bauer: Wir brauchen generell eine höhere Wertschätzung des sozialen Dienstes am Gemeinwesen. Das trifft die Pflege ganz besonders. Das, was diese Menschen auf sich nehmen, damit sie für andere da sind, hat meiner Meinung nach nicht nur mehr Geld, sondern vor allem mehr Anerkennung verdient. Wenn wir das nicht dauerhaft schaffen, werden wir das Problem des Fachkräftemangels in der Pflege nicht lösen.

Viele Heimbewohner sehnen mehr Freiheiten herbei, die meisten Einrichtungen sind aber noch vorsichtig. Zu Recht?

Bauer: Auch Geimpfte können sich infizieren. Außerdem sind nicht alle Beschäftigten in der Pflege geimpft, weder in den Krankenhäusern noch in den Heimen. Eine hundertprozentige Impfquote wird also nicht erreicht werden, meist sind es aktuell um die siebzig Prozent. Darüber hinaus kommt es tendenziell zu einer Abnahme des Anteils der Geimpften an den Heimbewohnern, da von außen neue Bewohner aufgenommen werden, die zum Teil eben noch nicht geimpft sind, weil sie zum Beispiel vorher länger im Krankenhaus waren oder zu Hause gepflegt wurden. Somit hatten sie keinen Zugang zu einem Impfzentrum. Auch nicht jeder Hausarzt war bislang in der Lage, diese Gruppe zu impfen. Das könnte ein Problem werden. Hier müssen wir sehr genau beobachten, und deshalb sollten wir weiter vorsichtig sein.

Alte Menschen wurden monatelang in den Einrichtungen isoliert. Wie groß waren und sind nach wie vor die psychischen Belastungen?

Bauer: Das ist ganz unterschiedlich. Denn „die“ ältere Bevölkerung gibt es nicht. Meine Mutter beispielsweise war in einem Pflegeheim und leider eine der ersten älteren Bewohnerinnen in Heidelberg, die an Covid-19 erkrankt sind. Sie war lange isoliert und hat unglaublich viel geweint. Ich habe also aus unmittelbarer Nähe die Schattenseiten miterlebt, aber ich sah aufgrund der damaligen Situation keine Alternative. Was wir in Zukunft aber besser machen müssen, ist, die Digitalisierung in der Kommunikation auch ins Altenheim zu bringen. Das kann vieles verbessern!

Was heißt das konkret?

Bauer: Digitalisierung heißt auch Teilhabe am sozialen Leben. In zahlreichen Einrichtungen gibt es noch kein unterstütztes digitales Angebot für die Bewohner. Damit sind sie von der Außenwelt stärker abgeschottet und haben keine Möglichkeit, ihre Familien über die sozialen Netzwerke oder per Videoanruf zu kontaktieren. Aber wenn ich als Sohn meine Mutter über einen Videoanruf am Tablet sprechen und sie sehen kann, bin ich ihr schon deutlich näher, als wenn sie nur meine Stimme hört.