Wechsel an der Spitze der Universität Heidelberg

Heidelberg. Die Universität Heidelberg bekommt eine neue Rektorin. Molekularbiologin Frauke Melchior wird am 1. Oktober ihr Amt antreten und somit Bernhard Eitel ablösen, teilte die Universität mit. Die 60-jährige Wissenschaftlerin wurde am Donnerstag vom Senat und dem Universitätsrat zur neuen Rektorin gewählt. Die Ernennung für eine Amtszeit von sechs Jahren erfolgt durch den baden-württembergischen Ministerpräsidenten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Melchior erklärte: „Über diese Wahl freue ich mich sehr, denn die Universität Heidelberg war für mich schon immer ein ganz besonderer Ort.“ Gleichzeitig bedankte sie sich für das Vertrauen, das ihr von Senat und Universitätsrat entgegengebracht werde. Der bisherige Amtsinhaber Eitel, der den Posten seit Oktober 2007 bekleidet, gratulierte seiner designierten Nachfolgerin und wünschte ihr für die kommenden Aufgaben „eine glückliche Hand“ und viele engagierte Mitstreiter.

Seit 2008 an der Uni Heidelberg

2008 wurde Melchior an die Fakultät für Biowissenschaften der Universität Heidelberg berufen, um dort als Professorin für Molekularbiologie zu forschen. Im April 2021 wechselte sie als Mitglied des Vorstands an das Forschungszentrum Jülich, eine Einrichtung der Helmholtz-Gemeinschaft. Dazu wurde sie von ihrer Professur am Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg (ZMBH) beurlaubt. Seit 2014 ist sie Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.