Wasserfilter auf Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus

Heidelberg.. Ein unachtsam abgestellter Wasserfilter auf einer heißen Herdplatte hat am frühen Samstagmorgen einen Feuerwehreinsatzin Heidelberg ausgelöst. Die Einsatzkräfte wurden gegen 7 Uhr zunächst zu einem Wohnungbrand in der Karlsruher Straße gerufen, wie die Polizei mitteilte. Wie sich später herrausstellte, handelte es sich dabei jedoch nur um den verschmorten Wasserfilter, den der Wohnunsbesitzer auf der Herdplatte abgestellt hatte und danach zu Bett gegangen war. Der 24-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Karlsruher Straße, die aufgrund des Brandes beidseitig gesperrt war, konnte nach einer halben Stunde wieder freigegeben werden.

