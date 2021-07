Rhein-Neckar. Alleine die Rahmendaten lassen das Abenteuer erahnen, das Karsten Drath in den vergangenen vier Wochen erlebt hat: 24 Tage auf dem Rad, Tagesstrecken zwischen 110 und 180 Kilometern, eine Gesamtdistanz von 2800 Kilometern, 29 000 Höhenmeter, also soviel wie dreimal den Mount Everest hoch, mindestens 100 Moskito-Stiche in Schweden und ein gebrochenes Hinterrad am nördlichen

...