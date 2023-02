Was der "Dicke-Pulli-Tag" ist und warum es nun "Heidel-Hoodies" gibt

Heidelberg. Energiesparen ist ein großes Thema. Wer bei dem kühlen Wetter die Heizung nicht ganz so hoch drehen möchte, sollte etwas Warmes anziehen.

Mit dem Heidel-Hoodie-Wettbewerb rief der kommunale Energieversorger Heidelberger Stadtwerke auf, bei kälteren Temperaturen warme Kleidung drüberzuziehen und die Heiztemperatur in der Wohnung runterzustellen. Denn jedes Grad weniger Raumwärme spart sechs Prozent Energie und damit Kosten. Wer ein modisches Zeichen zum Energiesparen setzen wollte, konnte bis Mitte Januar Design-Entwürfe mit Bezug zum Themenkreis Energiesparen, Klimaschutz und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim kommunalen Energieversorger einreichen. Eine Jury hat daraus jetzt drei Gewinner-Entwürfe ausgewählt - die Heidel-Hoodies.

Die prämierten Designs

Auf Platz Nummer eins landete Barbara mit der Motivation, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen: Ihr Entwurf „make love, not warm“ ruft auf, sich lieber einen Pulli drüberzuziehen, anstatt die Heizung hochzudrehen. Angelehnt an das Wortspiel „make love, not war“ aus der Protest-Bewegung der 60er-Jahre wurde das Design auch visuell an diese Zeit angepasst.

Platz Nummer zwei ging an Christopher, der mit seinem Design verdeutlichen will, dass die Thematik Energiesparen uns alle betrifft. Das grüne Blatt steht dabei für die Natur, die blaue Flamme für die Energie – vor dem Hintergrund, die endlichen Ressourcen der Erde mit der Natur in Einklang zu bringen. Was nur zu schaffen ist, wenn wir alle gemeinsam anpacken.

Mit „The snow must go on“ ergatterte Anika den dritten Platz im Hoodie-Wettbewerb. Sie zielte darauf ab, auf die Bedeutung des Wasserkreislaufs und der dafür notwendigen Schneevorräte hinzuweisen – die nur erhalten bleiben, wenn wir alle etwas an unserem Verhalten ändern und damit auf die Geschwindigkeit der Erderwärmung einwirken.

Über den „Dicker-Pulli-Tag“

Der Dicke-Pulli-Tag ist ein Aktionstag für Klima- und Umweltschutz, bei dem es darum geht, Heizenergie zu sparen. Dabei gilt: Jeder Schritt zählt. Seit 2020 wird der Tag mit einem dicken Pulli gefeiert – und das nicht nur in Deutschland, sondern beispielsweise auch in Belgien, den Niederlanden oder in Kanada. Dieses Jahr steht der Dicke-Pulli-Tag am 10. Februar unter dem Motto „Zusammenhalt & Solidarität in der Klima- und Energiekrise“. In den sozialen Netzwerken kann man ihn unter #dickerpullitag verfolgen. Mehr Infos auf www.dickerpullitag.de