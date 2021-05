Warum Heidelberg so auffalend niedrige Inzidenzwerte hat

Heidelberg. Seit Wochen liegt Heidelberg bei der Wochen-Infektionszahl gerechnet auf 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) deutlich niedriger als der Rest der Metropolregion: Auf der Grafik des Robert Koch-Instituts (RKI) sieht das aus wie eine hellrote Insel im tiefroten Meer. Auch landesweit liegt der Stadtkreis mit der Inzidenz von 59,4 (Stand: Mittwoch 11 Uhr, Quelle: Landesgesundheitsamt) ganz vorn – nur der Kreis Breisgau-Hochschwarzwald (40,2) steht noch besser da. Der Rhein-Neckar-Kreis hingegen liegt bei einer Inzidenz von knapp unter 140. Doch woran liegt das? Wir haben ein paar Theorien zusammengetragen. Eine „wissenschaftlich belegte“ Erklärung gibt es – noch – nicht, das bestätigen ein Sprecher des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für das Stadtgebiet zuständig ist, und Virologe Hans-Georg Kräusslich, Dekan der Medizinischen Fakultät.

Universitätsstadt

Seit Beginn der Pandemie hat sich das Infektionsgeschehen in vielen Unistädten positiver entwickelt als anderswo. Freiburg im Breisgau etwa liegt mit der Inzidenz von 78,7 (Mittwoch) ebenfalls gut. In Tübingen, wo inzwischen ein Modellversuch abgebrochen wurde, steigen die Infektionszahlen. Allerdings hält das Landesgesundheitsamt hier kreisweite Zahlen fest, während es sich in Heidelberg und Freiburg um Stadtkreise handelt. Ulm, ebenfalls Unistadt mit großem Medizinzentrum und Stadtkreis, ist kleiner als Heidelberg (130 000 Einwohner), muss aber eine Inzidenz von 233,5 verkraften.

Arbeitsplätze

Jeder Vierte in Heidelberg arbeitet laut Auskunft der Stadtverwaltung im Gesundheitssektor. Deswegen gebe es in der Bürgerschaft eine hohe Sensibilität in allen Gesundheitsfragen: „Das spielt sicherlich in der aktuellen Situation eine wichtige Rolle“, beschreibt Stadtsprecher Christian Beister. Insgesamt seien sogar drei Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (72 Prozent, rund 65 800 Beschäftigte) „in wissensintensiven Dienstleistungen, Forschungs- und entwicklungsintensiven Industriebranchen und dem Gesundheitsbereich“ tätig. Zwei von drei (67,5 Prozent aller Erwerbstätigen) pendeln im Normalfall nach Heidelberg ein – wie viele davon aktuell im Homeoffice tätig sind, lässt sich nicht beziffern.

Haushaltsgröße

Große Haushalte mit mehreren Kindern und größere Wohneinheiten machen es dem Coronavirus deutlich leichter, sich zu verbreiten. In Heidelberg aber, bestätigt Beister, sind die Familien im Vergleich eher klein: „Es dominieren Familien mit einem Kind. Dadurch verringert sich die Zahl der Personen, die im Falle einer Infektion im Familienumfeld angesteckt werden.“ Eine Zahl der Ein-Personen-Haushalte helfe indes nicht wirklich, denn statistisch wird etwa eine Vierer-WG als vier Ein-Personen-Haushalte gezählt.

Studierende

Viele Studierende sind seit Monaten nicht in der Stadt, weil die meisten Vorlesungen und Seminare online abgehalten werden. Außerdem fehlen den angehenden Akademikern die Nebenjobs, etwa in der Gastronomie. Von den rund 160 000 Einwohnern Heidelbergs sind viele also vermutlich gar nicht da. Fast 40 000 Studierende gibt es in Heidelberg insgesamt. Davon leben 55 Prozent ohnehin außerhalb Heidelbergs. 31 000 sind an der Universität eingeschrieben. Würde man die tatsächlichen Infektionen in Heidelberg in den vergangenen sieben Tagen (96) auf eine Einwohnerzahl von 120 000 berechnen, läge die Inzidenz bei 80.

Initiative der Stadt

Früh hat die Stadtverwaltung sich engagiert, intensiv Masken und Schutzausrüstung beschafft, in großer Stückzahl Tests organisiert und an Schulen und Kitas verteilt. Schon vor der Übernahme der Kosten vom Bund hat die Stadt die Hälfte der Kosten von „Bürgertests“ bezahlt – jeweils bis zu 15 Euro pro Test. Auch die eigene Belegschaft wurde früh und wird intensiv getestet. Aufklärungskampagnen in mehreren Sprachen – etwa Türkisch, Russisch, Englisch – warben für das Einhalten der AHA–Regeln.

Impfsituation

Mit einem Zentralen Impfzentrum in Patrick-Henry-Village (ZIZ in PHV) und einem Kreisimpfzentrum (KIZ) samt Mobilem Impfzentrum im Pfaffengrund gibt es quasi von Beginn an starke Impfangebote in der Stadt – für das gesamte Umland. Im Kreisimpfzentrum werden täglich 500 Dosen verimpft, hat Oberbürgermeister Eckart Würzner am Montag in einem Pressegespräch vorgerechnet. 30 000 Impfungen seien seit Jahresbeginn dort verabreicht worden. Seitdem Hausärzte das Vakzin verabreichen dürfen, hat das Impfgeschehen weiter an Fahrt gewonnen: 105 Praxen hatten bis Montag demnach 11 000 Dosen Impfstoff verabreicht.

Das sagt der Virologe

„Eine Rolle spielt vielleicht, dass Studierende der Universität in Heidelberg gemeldet, in Coronazeiten aber zu Hause bei den Eltern sind“, fasst Kräusslich zusammen. Hinzu komme wahrscheinlich, dass Heidelberg, genauso wie Tübingen und Freiburg, relativ wenige soziale Brennpunkte hat – anders als zum Beispiel Mannheim. „Aber sicher spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Genau erklären kann man es wahrscheinlich erst rückblickend mit zeitlichem Abstand.“