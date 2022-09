Wartung am Heidelberger Gaisberg- und Schlossbergtunnel

Heidelberg. Jährlich stehen zur Sicherheit der Autofahrerinnen und Autofahrer die Reinigung und Wartung an – daher wird der Gaisbergtunnel in Heidelberg am Montag, 12. September, ab 20.15 Uhr bis Dienstag, 13. September, gegen 5 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Reinigungs- und Wartungsarbeiten sind des Weiteren auch im Schlossbergtunnel geplant. Dieser werde am Dienstag, 13. September, ab 20.15 Uhr bis Freitag, 16. September, 20 Uhr, gesperrt, hieß es weiter von der Stadt. Dort soll dann im Rahmen der Arbeiten auch die Fahrbahn saniert werden.

Umleitung über B 37

Der Verkehr aus der Innenstadt in Richtung Schlierbach und Ziegelhausen wird über die Sofienstraße und Neckarstaden zur B 37 umgeleitet. Die Zufahrt zur östlichen Altstadt ist nur über den Neckarstaden möglich. Der Verkehr aus Richtung Schlierbach und Ziegelhausen kommend kann während dieser Zeit auch nur über die B 37 fließen. Die Zufahrt zu den Parkhäusern sei jedoch gewährleistet, hieß es weiter von der Stadtverwaltung.