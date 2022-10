Warnstreiks am Universitätsklinikum Heidelberg

Heidelberg. Die Gewerkschaft ver.di hat für Mittwoch, 26. Oktober bis Freitag, 28. Oktober die Beschäftigten des Universitätsklinikums Heidelberg zu ganztägigen Warnstreiks aufgerufen. Wie eine Pressesprecherin des Universitätsklinikums Heidelberg mitteilte, soll die Versorgung der Patienten durch eine mit ver.di beschlossene Notdienstvereinbarung jedoch sichergestellt sein. Diese sieht eine personelle Besetzung wie an Wochenenden oder an Feiertagen vor: Alle medizinisch unaufschiebbaren Patientenbehandlungen und dringend notwendige Operationen werden auch während des Streiks zuverlässig durchgeführt. Die Notfallambulanzen bleiben ebenfalls geöffnet. Die Ambulanzen des Klinikums bleiben jedoch am Donnerstag, 27. Oktober und Freitag, 28. Oktober geschlossen. Vom Streik betroffen sind die Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags TV-UK fallen, wie beispielsweise Pflegedienst, medizinisch-technische Beschäftigte, Verwaltungsangestellte sowie die Auszubildenden und Praktikanten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1