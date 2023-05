Warnstreik und Kundgebung an Uniklinik Heidelberg am Dienstag

Heidelberg. Die Beschäftigten zweier Tochterfirmen des Uniklinikums streiken am erneut für eine tarifliche Bezahlung. Bei der Klinik-Technik GmbH (KTG) und bei der Kurt-Lindemann-Haus gGmbH (KLH) wird am Dienstag, 2. Mai, und am Mittwoch, 3. Mai, die Arbeit niedergelegt. Am Dienstag findet um 12 Uhr eine Kundgebung vor dem Gebäude des Klinikumsvorstands statt. Die streikenden Handwerker und Beschäftigen aus der beruflichen Reha haben dazu Irene Gölz eingeladen, die Verdi-Verhandlungsführerin für den Tarifvertrag aller vier Uniklinika in Baden-Württemberg.

