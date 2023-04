Warnstreik am Universitätsklinikum Heidelberg: Technik-GmbH im Ausstand

Heidelberg. Zwei Tage lang befinden sich Beschäftigten der Klinik-Technik GmbH (KTG), einer hundertprozentigen Tochterfirma des Uniklinikums Heidelberg, am Montag und Dienstag im Warnstreik. Die Gewerkschaft Ver.di fordert einen Tarifvertrag für die Techniker, die seit 2009 ohne Bildung an den Tarifvertrag für Uniklinika eingestellt werden. Neu eingestellte Handwerker am Klinikum müssen mit längerem Arbeitszeiten, fehlender Jahressonderzahlung und fehlenden tarifvertraglichen Leistungen auskommen.

Der Arbeitgeber zeige noch immer keine Bereitschaft für Verhandlungen, kritisiert Ver.di. Am Dienstag findet um 12 Uhr eine Kundgebung vor dem Klinikumsvorstand statt. Die Klinik-Technik-GmbH beschäftigt aktuell nach Angaben der Uniklinikumsleitung 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie kümmern sich unter anderem um den Betrieb und die Instandhaltung der Gebäude, um Heizung und Lüftung der Kliniken sowie um die Personalwohnraumverwaltung. Die Patientenversorgung sei trotz Warnstreik gewährleistet, teilt die Uniklinik am Montag mit.

