Warnbake auf die Straße gestellt

Heidelberg. Ein vermeintlicher Streich hat in Schlierbach nun Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Anwohnerin beobachtet, wie zwei Personen am Donnerstag gegen ein Uhr morgens Baustellenschilder auf die Straße stellten.

Als eine Streifenwagenbesatzung ankam, entdeckten die Beamten eine Warnbake sowie zwei Backsteine, die mitten auf der Straße standen. In der Nähe seien zwei Personen kontrolliert worden, ob sie für den „Streich“ verantwortlich sind, ist noch unklar. Zeugen melden sich unter Telefon 0621/1 74 17 00.