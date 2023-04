Wanderhütte in Heidelberg beschädigt - 2000 Euro Schaden

Heidelberg. Unbekannte haben eine Wanderhütte in Heidelberg beschädigt. Dabei hinterließen die Täter einen Schaden von rund 2000 Euro, teile die Polizei am Mittwoch mit. Mit roher Gewalt hätten die Unbekannten an der Hütte im Königsstuhlweg/Schaisenweg diverse Schilder und Mülleimer aus der Verankerung gerissen. Auch einen Teil der Außenverkleidung sowie der Stützpfeiler der Hütte seien durch die Randalierer zerstört worden.

Als Tatzeitraum zieht die Polizei Freitag, 21. April, bis Sonntag, 23. April, in Betracht. Zeugen melden sich unter 06221/18570 bei der Polizei.