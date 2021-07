Waldparkschule mit neuer Mensa

Heidelberg. Die neue Mensa der Waldparkschule im Heidelberger Stadtteil Boxberg ist eingeweiht: Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck hat den Neubau jetzt offiziell an Rektor Thilo Engelhardt übergeben. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Das eingeschossige Gebäude am oberen Schulhof bietet insgesamt 150 Sitzplätze. Neben der klassischen Nutzung als Mensa im Zweischichtbetrieb diene der Neubau auch als Versammlungsstätte für die Schule. Drei Millionen Euro hat die Stadt Heidelberg in das Projekt investiert. Der Anteil der Landesförderung beläuft sich auf 304 000 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Waldparkschule ist eine von zwei Gemeinschaftsschulen in Heidelberg. Rund 470 Schülerinnen und Schüler besuchen die Einrichtung auf dem Boxberg. Sie wurde 2017 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet. „Wir haben mit dem Mensa-Neubau eines der großen und wichtigen Schulmodernisierungsprojekte erfolgreich umsetzen können“, sagte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck bei der Einweihung. „Die Waldparkschule wächst und braucht deshalb auch für den Mittagstisch oder für Schulversammlungen mehr Raum. Mit dem Mensa-Neubau bekommt die Schule eine Erweiterung, die baulich modernsten Standards entspricht und funktional die Anforderungen des Schulalltags von heute bestens erfüllt. Mit ihrem ganzheitlichen Konzept und dem Ganztagsbetrieb ist die Schule längst nicht mehr nur Lernort, sondern Lebensraum für Kinder und Jugendliche. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, in gute Rahmenbedingungen zu investieren“, erläuterte Odszuck.

Wie Architekt Harald Schwarz berichtet, ist das Gebäude eine Stahlbetonkonstruktion im Passivhausstandard, für Teile des Gebäudes sei Recyclingbeton verwendet worden.

Solarenergie und Begrünung

Das Flachdach ist begrünt und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Der Neubau umfasse den zentralen Speiseraum, die Küche mit Funktionsräumen sowie barrierefreie sanitäre Anlagen. Der Speiseraum sei durch einen Flur erschlossen, der einerseits mit mobilen Garderobenelementen der Aufbewahrung diene, andererseits aber auch die Speiseausgabe und Geschirrrückgabe funktional integriere. Große Fensterelemente öffneten den Raum hin zum Wald. Insgesamt werde die Mensa-Atmosphäre vom Zusammenspiel zwischen dem Grün draußen und der zurückhaltenden Materialität drinnen geprägt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Bauarbeiten hatten im März 2019 begonnen und wurden im Mai 2021 beendet. red/sin