Waldbrandgefahr klettert in Heidelberg auf die höchste Stufe - Grillen untersagt

Heidelberg. Höchste Waldbrandgefahr herrscht derzeit im Heidelberger Raum. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, prognostiziere der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage durchgehend die höchsten Stufen (4 oder 5) auf dem Waldbrandgefahrenindex. Das Grillen im Wald ist somit nach der Allgemeinen Polizeiverordnung der Stadt Heidelberg ab Waldbrandgefahrenstufe 4 und höher untersagt – das gilt auch auf zugelassenen Grillplätzen und Feuerstellen. Auf mitgebrachten Grillgeräten darf im Wald ebenfalls nicht gegrillt werden.

Fahrzeuge in Wald- und Wiesenbereichen sollten zudem nur in dafür ausgewiesenen Parkflächen abgestellt werden. Heiße Teile des Motors und des Abgasstranges von Fahrzeugen führen immer wieder zur Entzündung von trockener Bodenvegetation. Zudem gilt: Vom 1. März bis 31. Oktober herrscht im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot. Wenn es doch zu einem Brand kommt, ist es wichtig, diesen so schnell wie möglich und mit genauer Ortsangabe zu melden.