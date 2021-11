Waldabenteuer in den Ferien

Heidelberg. Den Wald vier Tage lang entdecken, Tierspuren finden, Hütten bauen oder klettern – das erwartet Kinder von acht bis zwölf Jahren bei der naturpädagogischen Ferienaktion „Abenteuer Wald“ in den Herbstferien. Das Angebot findet vom 2. bis 5. November täglich von 9 bis 15 Uhr statt. Treffpunkt ist das „Übergangsdomizil“ des Hauses der Jugend in der Rohrbacher Straße 104. Die Kosten betragen 30 Euro zuzüglich zwölf Euro Fahrtkosten (alternativ Maxx-Ticket). Anmeldungen per Mail ans hausderjugend@heidelberg.de oder telefonisch unter 06221/58-31950.

