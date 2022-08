Wahlkampf nimmt sommerlich an Fahrt auf

Heidelberg. Am 6. November – oder vielleicht im zweiten Wahlgang am 27. November – wird in Heidelberg der neue Stadtchef beziehungsweise die neue Stadtchefin gewählt. Noch plätschert der Wahlkampf eher sachte im Stadtleben. Zur sommerlichen Hitze passend rückt der Neckar ins Zentrum der ersten Veranstaltungen. Eine Frau und vier Männer haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen: Neben Amtsinhaber Eckart Würzner erklärten sich: Theresia Bauer (Grüne), bis 25. September noch baden-württembergische Wissenschaftsministerin, sowie die Heidelberger Stadträte Sören Michelsburg (SPD), Bernd Zieger (Die Linke) und Björn Leuzinger (Die Partei).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Amtsinhaber Eckart Würzner behält den Hut zunächst einmal auf: Mit Strohhut grüßt er im Hochsommer lässig von Wahlplakaten und am Mittwoch auch die rund 250 Passagiere auf der „Alt Heidelberg“, einem Schiff der Weißen Flotte, das zwei Stunden lang flussauf und -abwärts schippert, während Stadtchef Würzner, der sich um eine dritte Amtszeit bemüht, einem Thema widmet, das ihm seit Jahren besonders am Herzen liegt: Unter der Überschrift „Stadt an den Fluss“ soll der Neckar nicht mehr als trennendes Element, sondern als Erlebnis- und Erholungsraum erlebbar gemacht werden.

Von Lebensader abgeschnitten

Während es auf der Neuenheimer Seite die Neckarwiese als Freizeitfläche gibt, blockiert auf der anderen Flussseite bekanntlich die Bundesstraße 37 den Zugang zum Wasser – von wenigen Übergängen abgesehen. Auch Herausforderin Bauer zieht es an den Neckar, seit Jahrhunderten Lebensader und prägend für die Entwicklung der Stadt: Am Freitagabend hat sie zu einer Wahlkampf-Radtour eingeladen. Leider, formuliert sie in der Einladung, sei trotz der bisherigen Diskussion noch kaum Bewegung ins Thema gekommen: „Schade, denn die Debatte um die ,Stadt am Fluss’ ist nicht gerade neu und es ist sehr lange nichts passiert. Erst das bürgerschaftliche Engagement des Vereins Neckarorte hat nach Jahrzehnten des Stillstands zu einer Belebung des Neckarufers geführt. Und genau das möchte ich mir mit Ihnen ansehen!“.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wochenende Buntes Treiben am Neckar: Flanieren beim „Sommer am Fluss“ Mehr erfahren Edingen-Neckarhausen Am 6. November wird gewählt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kommunalpolitik Wollen Silvio Salatino und Ulf Wacker bei der Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen antreten? Mehr erfahren

Treffen kann man die OB-Kandidaten sicher auch beim „Sommer am Fluss“: Am Samstag, 20. August, von 12 bis 23 Uhr, und am Sonntag, 21. August, von 11 bis 18 Uhr, gibt es Musik und Unterhaltung. Die B 37 wird am Samstag von 6 bis 21 Uhr zwischen Alter Brücke und Stadthalle gesperrt.

Weitere Bewerbungen möglich

Noch bis 10. Oktober um 18 Uhr können Kandidatinnen oder Kandidaten Bewerbungen beim Gemeindewahlausschuss einreichen.

Drei weitere Personen, die sich noch nicht öffentlich erklärt haben, haben das bereits getan, bestätigt ein Sprecher aus dem Rathaus. Die öffentliche Vorstellung der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber findet am Donnerstag, 27. Oktober, im „SNP Dome“ statt.