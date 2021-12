Heidelberg. Die Wahl zum Oberbürgermeister oder zur Oberbürgermeisterin in Heidelberg wird am Sonntag, 6. November 2022, durchgeführt. Das entschied der Gemeinderat in der Sitzung am Donnerstag mit großer Mehrheit, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Ein eventueller zweiter Wahlgang würde am Sonntag, 27. November 2022, stattfinden.

