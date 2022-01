Vorwürfe gegen DAI

Heidelberg. Zehn Angestellte des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) haben nach einem Bericht der „Rhein-Neckar-Zeitung“ die Absetzung der Geschäftsführung gefordert. Der Träger des Kulturhauses und der Förderverein sollen der Leitung nach diesem Bericht das Vertrauen ausgesprochen haben.

Es soll ein anonymes Schreiben sein, mit dem die zehn Mitarbeiter – was in etwa der Hälfte der Belegschaft entsprechen würde – sich an die Schurman-Gesellschaft als Träger gewandt haben. Auch der Freundeskreis des DAI und Kulturbürgermeister Wolfgang Erichson sollen das Schreiben bekommen haben. Darin sei von Mobbing, Missachtung von Arbeitnehmerrechten und einer „toxischen Atmosphäre“ die Rede. Auf Nachfrage sagte die Vorsitzende des Freundeskreises, dass man keine Stellungnahme abgeben werde. Eine Kanzlei soll mit der Aufklärung betraut worden sein. miro

