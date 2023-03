Vorverkauf startet am 3. April

Nach langem Warten und zähen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern ist es am Montag, 3. April, endlich soweit: Der offizielle, bundesweite Vorverkauf des Deutschlandtickets startet. Bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) wird das Ticket im Abo-Online-Portal sowie in den Mobilitätszentralen erhältlich sein, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Fahrgäste, die bereits ein Ticket-Abo bei der RNV besitzen, müssten sich um nichts kümmern und würden automatisch umgestellt.

Dieser Umstellungsprozess für bestehende Abonnements laufe bereits auf Hochtouren, so dass alle Kundinnen und Kunden rechtzeitig vor dem 1. Mai ihr Deutschlandticket erhalten sollten.

Wer sein Ticket-Abo in der RNV- oder VRN-Handy-Ticket-App nutze, bekomme dort sein Deutschlandticket angezeigt. Kundinnen und Kunden, die für ihr Abo die Plastikkarte gewählt haben, erhielten eine neue Plastikkarte, heißt es. Einzige Ausnahme: Job-Ticket-Inhaberinnen und -Inhaber erhalten ihre Fahrtberechtigung in Papierform.

Auch der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) bereitet sich mit den Verbundunternehmen intensiv auf die Einführung des Deutschlandtickets vor, heißt es in einer weiteren Pressemitteilung. Mit Ausnahme der Jahreskarte 12 für 10, des VRN JugendticketBW sowie des Schülertickets Hessen würden alle VRN-Jahreskarten ab dem 1. Mai teurer als das Deutschlandticket und die übrigen VRN-Zeitkarten müssten umgestellt werden.

Für eine Person gültig

Das Deutschlandticket berechtigt zu beliebig vielen Fahrten mit dem Nahverkehr in der 2. Klasse, heißt es in der VRN-Pressemitteilung weiter. Es kostet 49 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Das Ticket gilt für eine Person, die Mitnahme weiterer Personen ab sechs Jahren ist nicht gestattet.

Für die Mitnahme von Hunden und Fahrrädern gelten die Regelungen des örtlichen Verkehrsverbundes. Das heißt, im Gebiet des VRN werde für Hunde, die nicht in einer Hundetransportbox mitgenommen werden, ein Fahrschein benötigt. Für Fahrräder, die an Werktagen zwischen 6 und 9 Uhr mitgenommen werden, sei ein Fahrrad-Ticket erforderlich. Außerhalb des VRN-Gebietes gelten andere Regelungen.

Das Deutschlandticket gilt in der 2. Wagenklasse. Ein Übergang in die 1. Wagenklasse ist möglich, wenn die örtlichen Verkehrsverbünde dies anbieten. Für Fahrten im Gebiet des VRN kann die 1. Klasse genutzt werden, wenn eine 1. Klasse-Zuschlagkarte gelöst wird. red