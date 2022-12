Vorverkauf startet

Der Internationale Gesangswettbewerb „Das Lied“ von Thomas Quasthoff geht vom 1. bis 5. März im Alten Saal des Theaters Heidelberg über die Bühne. Tickets sind ab 19. Dezember erhältlich. Schüler und Studierende erhalten freien Eintritt. Zudem kann der Wettbewerb per Livestream mitverfolgt werden. Teilnehmen werden 38 Sängerinnen und Sänger sowie 33 Klavierpartnerinnen und -partner, die aus 20 verschiedenen Nationen von fünf Kontinenten stammen, von Italien über Südkorea, Australien und USA bis Brasilien. Neben Preisgeldern in Höhe von insgesamt 40 000 Euro gibt es Auftritte bei Konzertveranstaltern und Musikfestivals zu gewinnen. Tickets unter heidelberger-fruehling.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red

