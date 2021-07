Vortrag über die „Zeichen der Stadt“

Heidelberg. Denkmäler, Brunnen, Skulpturen oder Gedenktafeln – Plätze und Straßen sind voll davon. Doch: Wofür stehen sie und was sagen sie aus? Antworten will die Evangelische Erwachsenenbildung mit der Reihe „Zeichen der Stadt“ liefern. Bis zum Jahresende gibt es alle 14 Tage freitags einen Austausch über die markantesten „Zeichen“ der Heidelberger Altstadt. Am Freitag, 13. August, 16 Uhr, gibt es ein Kurzreferat und Gespräch über die Marienstatue auf dem Kornmarkt. Referent ist Sebastian Klusak. Die Teilnahme kostet vier Euro. Anmeldung bis 12. August unter https://eebheidelberg.church-events.de. Am Freitag, 27. August, wird dann der Herkulesbrunnen auf dem Heidelberger Marktplatz vorgestellt. her

