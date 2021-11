Vorträge zu Konversion

Heidelberg. Sogenannte Konversionsmaßnahmen versprechen die Identität von lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans, inter und queeren (lsbtiq+) Menschen zu verändern. Die Maßnahmen unterstellen die Notwendigkeit einer „Heilung“ und führen laut Studien zu negativen psychischen und physischen Konsequenzen bei Betroffenen. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, beleuchtet eine Online-Vortragsreihe von Dienstag, 7. Dezember, bis 1. Februar solche Konversionsmaßnahmen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Organisiert wird sie vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg in Kooperation mit der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, dem Bundesnetzwerk Queere Bildung, dem Institut für Religionswissenschaft der Universität Heidelberg und Mosaik Deutschland.

Im ersten Teil der Reihe werden Konversionsmaßnahmen im internationalen Kontext der neuen christlichen Rechten eingeordnet, zudem wird der Erkenntnisstand zu Methoden im deutschsprachigen Raum vorgestellt. Der zweite Teil blickt auf Modellprojekte in den USA, Kenia, Kanada sowie Australien. Eine Podiumsdiskussion widmet sich am 1. Februar zudem der Frage, was in Deutschland getan werden muss, um Konversionsmaßnahmen einzudämmen. red