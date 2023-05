Vorsorge gegen Lungenkrebs - europaweites Projekt unter Leitung des UKHD

Heidelberg. Unter wissenschaftlicher Leitung des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) startet ein europaweites Projekt zur besseren Früherkennung von Lungenkrebs in den EU-Mitgliedstaaten. An SOLACE (Strengthening the Screening of Lung Cancer in Europe) beteiligen sich 33 Einrichtungen mit Vertretern von Forschungseinrichtungen, Universitätskliniken, nationalen Gesundheitsbehörden, Patientenorganisationen und Verbände der Gesundheitsberufe. Das Projekt wird von der EU mit zehn Millionen Euro gefördert.

Auf drei Jahre angelegt

Je früher Lungenkrebs diagnostiziert wird, desto besser sind die Heilungschancen. Doch nicht alle Menschen der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union ) mit einem erhöhten Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, werden durch Angebote zur Früherkennung gleich gut und ausreichend erreicht. Ein Ziel ist es deshalb, das Vorsorge-Screening für alle Risikogruppen unabhängig von gesellschaftlichen Ungleichheiten zu verbessern.

Wissenschaftlich geleitet wird das auf drei Jahre angelegte Programm in Heidelberg von Professor Hans-Ulrich Kauczor und seinem Team an der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Universitätsklinikum Heidelberg.